捷克提供輔助保護 台詐騙犯暫時「免送中」

2019-07-16 10:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國透過國際刑警組織（INTERPOL）發布紅色通報，使8名台灣籍詐騙犯在捷克被捕，布拉格高等法院6月中旬並判決引渡到中國。捷克政府今表示，將給予8名台人「輔助性保護」，暫時不會「被送中」。外交部今天說，對於捷克政府發揮道德勇氣、以實事求是態度採取此措施，我方表示肯定與感謝，也重申協助國人返台受審立場。

中國向INTERPOL申請發布紅色通報，要求成員國協助逮捕和引渡8名涉嫌詐騙中國人的台灣嫌犯。捷克警方於是在去年1月12日，於布拉格市郊逮捕涉案的8名台籍人士。布拉格市法院去年8月判決同意引渡中國，布拉格高等法院於今年6月中旬做出最後裁決，維持布拉格市法院判決，使8名國人面臨「送中」命運，我駐捷克代表處日前向捷克抗議。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）16日透過推特證實，捷克將提供中國要求引渡的8名台灣詐騙犯「輔助性保護」。哈瑪謝克同時說明，「輔助性保護」並非庇護，並表示這是非公開的行政措施，不會再提供進一步細節。

外交部發言人李憲章今天在例會中說，對於捷克政府發揮道德勇氣，以實事求是態度，提供輔助性保護措施，確保我國人權益，同意我國人拒絕引渡到中國的要求，外交部對此表示肯定與感謝。

李憲章也說，外交部一向主張的立場，就是希望不管在任何地方、任何國家，當有國人因不當行為遭到當地國羈押或法律審判，都盡可能協助國人遣返回台接受司法程序。李憲章強調，我全球外館也將此列為優先重點工作，一再地向駐在國政府強調我政府的明確立場，因這是必要的司法主權的主張。

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