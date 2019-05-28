台詐騙犯遭捷克法院裁定送到中國 外交部積極爭取回台調查

2019-05-28 10:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克高等法院採信中國保證，裁定同意中國政府引渡4名台籍詐騙犯的要求。外交部今天對此表示，我駐處正和捷克相關單位密切聯繫，確保國人基本權益外，也盼爭取國人回台受審。

捷克媒體Denik N昨（27）報導，捷克警方根據中國通緝令，去年1月逮捕8名涉嫌利用網路電話向中國人詐騙的嫌犯，詐騙金額高達100萬歐元（約新台幣3500萬元）。

中國政府後向捷克法院提出引渡中國要求，布拉格高等法院日前決定採信中方「公平審判」和「不判死刑」的保證，裁定將其中4名嫌犯遣送到中國；台嫌律師李威（Jan Levy）不服判決，將提出違憲審查。

外交部發言人李憲章今天在例會中回應，我駐捷克代表處對此案已有掌握，我方和捷克相關單位正密切聯繫、確認，盡全力希望爭取國人回到台灣來，同時也確保國人基本權益，包括行使領事探視權和法律諮詢、生活基本照護、確保受到公平對待等行政協助事項，也都會做。至於具體有關遣送事項，我方會再繼續和捷克政府爭取，希望達成爭取國人回台受審的目標。

我駐捷克代表處呼籲捷克司法部，注意中國政府長期忽視人權的事實，依國籍管轄原則和當事人意願，將這些涉案的台灣人遣返台灣接受司法調查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法