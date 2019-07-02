台詐騙犯請求捷克法庭不要「送中」：將天人永隔

2019-07-02 11:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國透過國際刑警組織（INTERPOL）發布紅色通報，使8名台灣籍詐騙犯在捷克被捕，布拉格高等法院6月中旬並判決引渡到中國。捷克媒體報導，一名嫌犯在庭上請求不要引渡到中國，「不然將天人永隔」。外交部今天表示，就可能「送中」一事我駐處已向捷克表達抗議，涉案國人並委託律師提出後續救濟，全案目前仍在程序進行中。

中國向INTERPOL申請發布紅色通報，要求成員國協助逮捕和引渡8名涉嫌詐騙中國人的台灣嫌犯。捷克警方於是在去年1月12日，於布拉格市郊逮捕涉案的8名台籍人士。布拉格市法院去年8月判決同意引渡中國，布拉格高等法院於今年6月中旬做出最後裁決，維持布拉格市法院判決。

捷克報導指出，捷克司法部長貝妮索娃（Marie Benesova）近日將做引渡的最後決定。據了解，台灣駐捷克代表處對此判決引渡中國一事已表達抗議。

外交部副發言人歐江安今天在例會中回應表示，外交部獲悉本案後，就派員前往探視、了解在押國人情況，確認我國籍人別，並提供律師名單等相關協助，以維護國人應有權益。

歐江安證實布拉格高等法院已裁決維持布拉格市法院判決，並進一步指出，涉案國人已委託律師向捷克相關機關提出後續救濟，全案目前仍在程序進行中，外交部和駐處將持續關注並掌握案件進展。

歐江安也說，關於我國人在歐洲地區相關國家，因案遭中國透過INTERPOL發布紅色通報、逮捕及引渡中國，導致侵害人權疑慮，外交部已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押或繫獄國人人權的立場。

根據捷克媒體Denik N報導，嫌犯若在捷克受審，最多被判處10年徒刑，但在中國可能面臨終身監禁。一名鄭姓嫌犯在庭上請求，「我今年22歲，不想結束生命。我的父母千辛萬苦養育我，我已經很久沒有見到他們。我請求法院不要把我引渡到中國，不然將天人永隔」。

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