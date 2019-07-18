柯P砲轟小英是為了2020？ 她驚爆柯陣營「打蔡戰法」

2019-07-18 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日砲火連連，對準總統蔡英文狂轟，也讓外界揣測是否是對於競逐2020的選前準備。對此，資深媒體人邱明玉在17日播出的政論節目「新聞面對面」爆料，表示柯身邊開始有替他備戰的人，現在柯文哲砲火猛烈攻擊蔡英文，「這是他們擬定出來的一個戰略方法」。

邱明玉表示，她詢問過柯的2個核心幕僚，「柯P確實不想選」，但坐轎的不想坐，抬轎的人用力抬。邱說，柯文哲身邊一些人在積極備戰，甚至要幫柯找一些「能上節目的人」幫柯說話。

邱明玉爆料，高雄市長韓國瑜出線後，柯陣營內部開始研究一些戰法，「不是說柯一定會選，但你可以發現他現在一直在猛烈攻擊蔡英文，這是他們擬定出來的一個戰略方法」，然後就是研究看看，到7月底還是之後，民調是不是有所變化。

邱明玉表示，他們的戰法是說，因為評估韓國瑜的得票，包括韓粉與堅實藍粉有40%選票，剩下的60%就可以瓜分。「他們當然最大化，就是想要把蔡英文邊緣化，然後去搶60%的選票」。他們評估，柯文哲就算喊出兩岸一家親，但深藍和鐵藍還是不會投給柯，「他就是不會搶到藍營的票，因為再怎麼藍，都不會比韓國瑜更藍」，所以他們的目標就是「鎖定要全力打蔡」。

但邱明玉也說，她聽完之後必須講說，「這是一個夢幻的想法，畢竟蔡英文不是姚文智，你要怎麼把她邊緣化」？對於主持人提問，如果柯文哲和郭台銘合盟呢？邱明玉說，柯那邊很坦白的說，就是希望郭「用錢支持他們」。說到此處，邱明玉也再次強調，「有些東西都是美好的想望」。

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