希特勒也曾被當「草包」 林佳和：低估了民粹帶來的危害

2019-07-18 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕對於高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大位，昨（16）日台北市長柯文哲受訪時表示，當初德國納粹黨領袖希特勒之所以上台，也是由絕望的人民投票選出來的。日前，政治大學法律系副教授林佳和在演講中指出，其實當時有很多德國人覺得希特勒是「草包」，但人們低估了希特勒帶來的危害。

昨（16）日台北市長柯文哲在受訪時先是表示，「明末天下大亂、流寇四竄，朝廷無力進剿」，並反問這不是台灣當前所處的局面嗎？隨後，柯文哲以希特勒為例指出，1933年希特勒是由絕望的德國人民放棄了自己的權利，投票擁護出來的。

根據《沃草》今日報導，本月13日，林佳和在以「民主如何防衛敵人」為題發表演講時表示，威瑪共和國末期並不是所有人都把希特勒當成是救世主，希特勒所掀起的炫風不但讓很多人憂慮，也有許多人認為希特勒是「是小丑、是草包」。

台灣有很多類威瑪痕跡

但為什麼希特勒還能上台呢？林佳和指出，威瑪共和國在當時面臨多種困境：有將近4成的人，仍懷念德意志帝國的榮光以及英明的領袖；當時威瑪共和國之中有多種不同的價值互相碰撞，不同主張的政黨之間不但抗拒合作，甚至寧願與敵人合作來「幹掉同志」；內閣頻繁更換讓政治不安；假資訊問題嚴重，無人能判斷是非；第一次大戰後，嚴峻的經濟情況，讓人們只能「小確幸」；崇尚暴力、激情的納粹支持者們，到處唱民族歌曲，碰到意見不同者就打罵，街頭日日混戰。

在種種因素下，認為「政府無能」的人們越來越偏激，最後威瑪共和國把希望寄託在找尋1名「卡里斯瑪（charisma，魅力型權威領袖）」，而希特勒正是那個被德國人視為「最後希望」的人。林佳和提醒：「只有反民主、反動的力量會把自己包裝成卡里斯瑪。」

越是新興民主體制，民粹主義威脅越大

林佳和表示，越是新興民主體制，民粹主義的威脅就越大。他分析，因為不存在穩固的政黨政治，也沒有對國家、憲法忠實的反對黨，在外國，這樣的政黨政治傾向將種族差異轉換成偏激的政治路線，而在台灣，則是以統獨、省籍，將群眾一分為二。

林佳和說明：「民粹就是劃清界線，跟我一樣的就是人民的意志，跟我不一樣就是反人民。」

民主必須設法保衛自身

在二戰前夕，許多學者有感於民主遭受威脅，並提出「防衛性民主」的概念，但為時已晚，納粹已經上台。林佳和指出，為了不讓納粹在威瑪時代「合法毀棄民主」的悲劇重演，《西德基本法》以「防衛性民主」的概念，制定了壓制毀壞民主行為的預防性保護制度。

該法禁止「反民主」思想人士公開演講、宣傳、著書、教學等基本權，沒收其宣傳工具，致力於保護國家的存續，亦或是維護人性尊嚴，允許限制將仇恨言論、否認猶太大屠殺和宣揚納粹的言論刑責化等人的自由。

民主必須設法保衛自身，林佳和也不忘提醒，「防衛性民主不能犧牲掉民主，不能以壓制言論自由作為手段。」對於當前台灣出現許多「末日威瑪」的景象，林佳和認為，台灣的國會和憲法還有一些力量和機制，而且台灣擁有強大的公民力量，是威瑪共和國等民主遭受威脅的國家所沒有的，「萬一（明年投票的）結果是我們不樂見的，只能倚靠公民力量矯正回來。」

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政大學者林佳和引威瑪共和警告臺灣：當年其實很多德國人覺得希特勒是「草包」全文

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