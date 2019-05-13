酸韓國瑜威力無人擋 林濁水：學者成韓粉立刻草包化

2019-05-13 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜力推的自經區被外界質疑有「洗產地」的疑慮，導致中國製造（MIC）洗成台灣製造（MIT），國民黨則強調不會有「洗產地」的問題，有學者也辯護「洗產地是根本不可能的事」。對此，前立委林濁水酸說，「學者一旦成韓粉，立刻草包化，韓國瑜威力真是無人擋。」

林濁水在臉書表示，國民黨學者開記者會，聯手為韓國瑜的中國製造組裝成台灣製造出口辯護說，不會有洗産地問題，因為自經區以加值生產超過35%為標準。他不以為然地說，「這是真的？」並提到以中國出口237.45美元的iPhone手機為例，附加價值原來自美國的有68.7美元，日本67.7美元，台灣47.8美元，而中國最後組裝的附加價值8.46美元。換句話說，美日各佔約28%，末段組裝才3.5%。這是産業鏈典型結構。

林濁水說，現在國民黨學者要把末段組裝佔比放大10倍，使他比提供最基礎元件的美國都還大。然後欣然吹捧說貼上台灣製造標籤出口，會有更多生產或深層加工在台灣進行，創造了台灣的產值和就業，「這有什麼不好？」這是太厲害了而不是有什麼不好。

林濁水酸說，可見韓國一出，全球産業縺結構應聲大逆轉，蘋果、郭董都乖乖服從，真是大展征服宇宙雄風。「學者一旦成韓粉，立刻草包化，韓國瑜威力真是無人擋」。

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