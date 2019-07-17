柯文哲批台灣像「明朝末年」 網友反嗆「柯三跪」被推爆

2019-07-17 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選各方蓄勢待發，目前民進黨、國民黨總統候選人皆已出爐。台北市長柯文哲今（16）日針對此事受訪，批台灣像「明末天下大亂，流寇四起，朝廷無力進剿」。對此，有網友在台大批踢踢實業坊（PTT）分析，直指柯文哲為明末北方引清兵入關的「吳三桂」、韓國瑜則是南方流寇「李自成」，形象比喻生動鮮明，被鄉民推爆。

據貼文內容，網友「RandyXiao」先贊同柯文哲「明朝末年」的比喻，並問道：「崇禎帝是出了名的英明勤奮，那為什麼還會亡國呢？」他列出三點原因，分別是：一、「前朝閹黨特務濫權、文人嘴砲諂媚，祖宗基業盡喪」；二、「南方有草包流寇，到處搶錢，民粹橫行」；三、「北方的駐守重臣，引敵入關，門戶洞開」。

該網友將明成祖開始的特務治國，類比為中國國民黨「白色恐怖時代」對台灣的壓迫，而明朝的積弊，到了崇禎時已變為日常。崇禎上任之初雖斬去閹黨頭目，但「前朝敗壞基業太過嚴重」，即使崇禎帝試圖力挽狂瀾，仍救不回明國的江山。

網友也直批韓國瑜就像明末南方的「草包流寇」李自成，用民粹口號號召民眾到處作亂；也直指柯文哲為北方駐守重臣、為利益而引清兵入關的「吳三桂」。

該網友強調，「雖說歷史總是重演，但台灣還沒有滅國，很難蓋棺論定」，他認為總統蔡英文遠比崇禎帝更加優秀，「草包流寇」也沒有單獨挑戰政府的能力。他明言，台灣會不會滅國，關鍵在於「內奸會不會引入外患」，也就是「吳三桂」最終是否實行自私戰略。

網友補充說道：「台灣像不像明朝末年，充其量是小說式的比喻法，希望能澄清朝政，福國利民。」但他也告誡網友，若放任眼下情勢，台灣恐真的會像明末一樣「滅亡」。

該文一出，引起網友熱議，PTT鄉民在推文區激烈攻防辯論，但最終被「推爆」，即推噓文的數量相減後，至少獲得了100個以上的「推」（讚）。有鄉民嘲諷道：「柯三跪」、「美方越肯定小英柯就越不爽」、「台灣人民不會笨到把未來交到親中之人手上」、「香港抗爭的要死也沒聽過柯粉靠北共產黨」、「柯文哲想盡辦法被動參選XD」、「吳三桂粉會噓你哦」。

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Re: [新聞] 批台灣像明朝末年 柯文哲：流寇四起

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