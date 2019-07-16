批台灣如流寇四竄 柯文哲：還有其他解方嗎

2019-07-16 11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020大選藍綠代表暫時底定，台北市長柯文哲昨仍未鬆口是否參選，不過今天受訪卻是開炮狂轟，先是說台灣現在走到這一步就是《明史》中的「流寇四竄朝廷無力進剿」，再舉希特勒為例，直指希特勒不是武裝政變上來的，是德國人民太絕望才擁護他上來的，更批蔡英文曾有機會把台灣局面弄好，怎麼會搞到這局面。

對於藍營將由高雄市長韓國瑜代表參選2020，柯文哲表示，昨天算是告一個段落，台灣社會要去思考，台灣怎麼會走到今天這個地步，柯引用《明史》「明末天下大亂、流寇四竄， 朝廷無力進剿」， 反問這不是今天這個局面嗎？

他接著更舉希特勒為例指，1933年希特勒不是武裝政變上來的，是德國人民放棄自己的權利，投票擁護他上來的， 因為人民太絕望了。

話鋒一轉，柯直言，有時候會抱怨，台灣今天怎麼會走到這局面，曾經小英是有機會把它弄好的，怎麼會搞到這種局面呢？

所以他倒覺得這樣啦，反省歸反省，想一陣子，我們再看看，我在講，不管是小英還是韓國瑜，給他一個機會讓他們說明，他們有沒有辦法讓我們相信說，台灣在將來會比較好。

除了砲轟藍綠，柯文哲指出國民素質是癥結點之一，他說，藍綠民調差一個月，數據應該不至於大幅震盪，但從昨天藍營民調看起來，他要做評語就只有兩個字「荒謬！」他說，好一點的解讀是「台灣人民太調皮了」，但也可以說「台灣人民是在搞甚麼鬼？」

最後柯也說，不管是小英或是韓國瑜，還是要給他們機會說明，讓台灣社會去思考在兩人之外，到底有無其他解方，但政治有個態度，就是當你想不出更好的方法 ，現在的爛方法就是好方法。

對於是否參戰改變台灣，柯文哲說，自己當台北市長事情就做不完了，沒有一定要怎樣， 一如老子「生而不有，為而不恃，功成而弗居 」理念， 但兩黨候選人出來了，要思考台灣今天怎麼會走到這個地步，解方不一定要他去解，要思考還有沒有其他解決辦法。

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