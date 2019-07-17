聖文森挺台衛生部長喊「我愛台灣」 小英這張握手照網暴動！

蔡昨在粉專預告詢問「大家知道聖文森在台灣最有知名度的是哪一位嗎？」今天答案揭曉，就是布朗。（圖翻攝自臉書粉專「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

2019-07-17 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「自由民主永續之旅」抵達友邦聖文森，並於國會發表演說。蔡昨在粉專預告詢問「大家知道聖文森在台灣最有知名度的是哪一位嗎？」網友紛紛指向今年5月在世界衛生大會（WHA）仗義替台灣發聲的聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）。今天答案揭曉，確實就是布朗。蔡與隨行出訪的管媽稍早各別透過社群媒體貼出布朗向大家打招呼的影片，他說「我愛台灣！台灣加油！」

今天上午蔡英文粉專先分享與布朗的握手照，還發文「我在聖文森國會與在台灣擁有不少粉絲的衛生部布朗部長見到面了」，接著傳Line表示，在聖文森的行程緊湊，除前往該國國會演講，感謝總理龔薩福（Ralph Gonsalves）支持，也感謝布朗當時在世衛大會上，說出「台灣2300萬人的利益不該被政治綁架」令人感動的言論，而台灣會繼續努力，與友邦同為台灣加油，並在文末附上一段短片，布朗在影片中自介，「我是布朗，聖文森國的衛生部長，我愛台灣！台灣加油！」並配上一臉燦笑。

管媽粉專也貼出從遠處拍攝布朗專心聆聽小英演說的照片，還有他的影片 ，布朗對著鏡頭向台灣所有朋友打招呼，「我們從聖文森傳遞所有的愛給台灣，非常開心台灣的蔡總統能夠來訪問聖文森，我很期待未來台灣和聖文森間的友誼與合作關係能長存，謝謝」。

貼文影片一出，大批網友迅速留言蓋樓大讚，「小英妳真的好棒，辛苦了」、「管媽，加油，祝福」、「謝謝布朗先生，小英加油」、「我也是布朗部長的粉絲」、「我眼淚都快掉出來，謝謝友邦為我們正義發聲」、「歡迎來台灣」。

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