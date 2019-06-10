台灣友邦聖文森進入聯國安理會 美專家：台灣挖到金礦

2019-06-10 14:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁當選聯合國安理會非常任理事國，外交部長吳釗燮恭賀聖文森；美國智庫蘭德公司分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）更指出，這個發展對僅17個邦交國的台灣外交而言，可說是「挖到金礦了」。

聯合國安理會包括5個常任理事國與10個非常任理事國，後者每年更換5個、不能連選連任。聯合國7日在大會中選出新的安理會非常任理事國，當選者為越南、愛沙尼亞、尼日、突尼西亞，以及我國邦交國聖文森及格瑞那丁。其中聖文森的出線，打破聯合國紀錄，該國人口約11萬。總理龔薩福（Ralph Gonsalves）指出，聖文森是「有史以來當選為安理會非常任理事國的最小國家」。

外交部長吳釗燮剛自聖文森返國，當時也拜會聖文森總理龔薩福，此次聖文森當選，吳釗燮特別恭賀聖文森政府與人民，並表示「台灣為你們的成就感到驕傲，對於聖文森將成功促進國際和平與安全也滿懷信心」。我駐聖文森大使館也表達祝賀：「很榮幸最挺我們的邦交國正式當選聯合國安理會非常任理事國」。台灣目前在國際上僅有17個邦交國，葛羅斯曼形容，這個發展對台灣外交而言，可說是「挖到金礦了」。

聖文森是台灣國際上的堅實友人，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）連續兩年在世衛大會（WHA）為台灣仗義執言，強調WHA應正視台灣的健康人權。布朗的發言今年更透過媒體廣傳，超過百萬人瀏覽，許多台灣網友紛紛留言感謝。

新一屆安理會非常任理事國將於明年上任，任期為2年，另5個非常任成員國為比利時、多明尼加、德國、印尼和南非。常任理事國則是美國、俄羅斯、中國、英國、法國，對所有決議案擁有否決權。

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