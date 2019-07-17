聖文森道路崎嶇 蔡英文到訪贈警備用車助改善治安

2019-07-17 08:57

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」抵達聖文森訪問，於當地時間16日下午參訪台聖合作計畫成果展，親自見證台聖雙方在基礎建設、資通訊、農業、教育和醫療等領域的合作成果，稍晚，也出席聖國警備用車贈交儀式。

總統抵達會場後，先與聖國財政部長龔沙福（Camillo Gonsalves）及我外交部長吳釗燮共同進行監控系統啟動儀式，接著聽取技術團經理傅建惟簡報計畫內容，此計畫旨在協助聖國民眾更有效率運用大眾運輸工具，並透過監控系統協助改善治安，打造一個便利安全社會。

隨後，總統也與現場貴賓總統依序參觀公衛項目之「糖尿病防治及能力建構計劃」、農業項目之「香蕉復育計畫」及「華語文教學」等攤位，透過照片及相關實物的陳列，了解各項合作計畫的成果。

聖文森國家圖書館係聖國30週年獨立紀念時開幕，亦為我國與聖國的合作計劃之一，不僅促進聖國人力資源培育及教育水準，也是聖國重要的地標。選在此地辦理台聖合作計畫成果展，更彰顯台聖兩國邦誼篤睦，合作關係密切。

總統之後出席「聖國警備用車贈交儀式」。聖國因山勢起伏，地形崎嶇，致警車耗損嚴重，我國政府同意援助採購2輛警用機車及8輛警用車。總統特別利用此次到訪機會，見證我外交部長吳釗燮將警備車樣板贈予聖國警察總監江克林，象徵我國支持提升聖國執勤及警備能量，協助改善聖國治安。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法