WHA開幕兩天 13友邦與理念相近國發言挺台

2019-05-22 03:44

〔中央社〕世界衛生大會（WHA）第2天，合計13個友邦與理念相近國家，在閉門總務委員會、2對2辯論以及大會上替台灣發聲，強調WHA不應排除台灣。

世界衛生大會（WHA）昨天開幕，台灣連續3年未受邀，昨天14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，最終也被大會決定不納入議程。雖然如此，友邦及理念相近國家昨天起陸續在大會上發言力挺台灣。

開幕首日，美國、德國及英國在大會上直接或間接替台灣執言，其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

今天大會第2天，替台灣發聲的音量更大。日本厚生勞動大臣政務官新谷正義上午發言表示，不該讓特定地區連以觀察員身分都無法參與WHA，這將產生地域空白。

友邦巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）則說，巴拉圭堅信與全球衛生領域相關議題不應依據政治考量決定，強調中華民國台灣以觀察員身分參與至關重要，將有助WHO更有效率地達成基本目標。

他表示，台灣（在世衛組織）的缺席，對國家之間重要資訊交換造成嚴重阻礙，影響國際社會合作精神，且有礙於WHO作為促進世界衛生所扮演的主要角色。下午有加拿大首席公共衛生官、華裔的譚詠詩（Theresa Tam）間接替台發聲。

她表示，國際社會在提升健康方面有飛躍性成就，應為此感到驕傲，但仍有更多事情需要達成。為達到目標，大家應該排除歧見攜手合作，政治不該成為進入全球健康體系的阻礙。加拿大致力於打造一個所有人都被涵蓋在內的全球衛生社群，無論他們是誰，居住在何處。

澳洲首席衛生官墨菲（Brendan Murphy）說，以過去SARS疫情等前例來看，疾病並無國界。澳洲強烈認為，為了區域和全球衛生利益，WHO和WHA需要儘可能保持包容性，並呼籲成員國和大會確保不讓任何地方的任何人被遺漏。

友邦宏都拉斯衛生部顧問綺蘿姿（Claudia Quiroz）表示，為了實現永續發展目標健康議程目標，國內及國際力量協同合作至為重要。她要特別彰顯友邦政府對宏都拉斯提供的持續及重要協助，像是台灣多年來作為人道援助及醫衛人員培訓的提供者，已是宏都拉斯在衛生領域的重要策略合作夥伴。

友邦瓜地馬拉衛生部長蘇托（Carlos Enrique Soto Menegazzo）指出，她要藉此機會感謝台灣政府，在擴大孕產婦的健康覆蓋及提供醫藥品上與瓜地馬拉進行合作，使瓜地馬拉能在強化健康系統、加強監測與緊急應變、增進傳染與非傳染性疾病策略應對等方面取得進展。

友邦帛琉衛生部長羅伯茲（Hon. Emais Roberts）則一一唱名感謝對帛琉提供幫助的國家。他感謝美國、日本等，最後感謝「一位沒有代表在場的夥伴，我來這裡（WHA）3年以來，都沒有見過他們」。

他表示：「他們幫助帛琉達成永續發展目標，在過去23年持續給予帛琉協助。他們在彭博醫療效率指數名列全球第9，他們的健保排名第一，他們有2300萬人。謝謝你，台灣。」

羅伯茲表示，我們齊聚在WHA討論全民健康照護，不遺漏任何人。我相信排除台灣，不讓台灣在WHA分享成功經驗，被遺漏的不是台灣，而是在WHA的我們。帛琉相信，台灣可以幫忙（TAIWAN CAN HELP）。

此外，在開幕當天閉門的總務委員會議上，友邦史瓦帝尼與宏都拉斯為我方發言。「2對2辯論」階段，則有友邦馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）及聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）仗義替台灣發聲。（編輯：陳政一）

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