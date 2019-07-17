聖文森當選聯合國非常任理事國 蔡英文：台灣同感驕傲

2019-07-17 07:13

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」抵達加勒比海友邦聖文森訪問，並於當地時間16日下午前往聖文森國會發表演說，總統盛讚聖文森當選為聯合國安理會的非常任理事國，能在國際組織促進世界和平安全，是一項不凡的成就，身為友邦的台灣，也同樣感到驕傲。

總統說，台灣並非聯合國成員，但我們一直是國際社會中負責任的一份子。我們和聖文森一樣，致力落實聯合國的「永續發展目標」（SDGs），並提出「國家自願檢視報告」，非常願意和國際夥伴攜手合作，因為氣候變遷是需要全世界共同合作的全球議題。

蔡英文也指出，在聖文森，兩國一起創造了重要的永續發展典範。包括簽訂的「香蕉復育計畫」協助達成糧食安全，確保人民獲得營養食品，並促進永續農業。台灣馬偕紀念醫院也在聖文森執行「糖尿病防治及能力建構計畫」，確保聖國人民的健康及福祉。台聖共同建置的「智慧公車管理及監控系統計畫」，讓聖文森成為加勒比海地區第一個具有「智慧交通系統」的國家，協助民眾善加運用大眾運輸工具。

蔡總統並說，她要代表台灣人民，感謝聖文森長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。包括聖文森總理龔薩福去年在聯合國大會總辯論時就強調，聯合國沒有任何原則性根據，可以拒絕台灣參加聯合國各專門機構工作的權利。另外，在台灣有很多粉絲的聖文森衛生部長布朗，今年5月在世界衛生大會上談到，台灣2300萬人的利益不該被政治綁架。這番言論讓她至今難忘。

總統強調，聖文森一直都是我們堅實的友邦、緊密的夥伴，並且在人權普世價值上，跟台灣有著共同的目標。希望未來聖文森能夠繼續在國際上支持台灣，共同攜手達成聯合國的「永續發展目標」，為後代子孫創造更美好的世界。

對於聖文森國會通過了在台灣設立大使館的決定，蔡總統也說，台灣人民張開雙臂歡迎，新大使館將會開拓新的合作機會，並深化兩國邦誼。同時她也期盼聖文森能在國際上繼續支持台灣，持續強化兩國夥伴關係。

蔡總統在演說後也與布朗部長握手致意。她受訪時被問到布朗時也說，相信很多台灣人都對他印象深刻，尤其是在國際的舞台上替台灣發聲，我們也都非常感謝。

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