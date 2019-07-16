女立委與辦公室主任爭執？ 警方：未獲正式報案

2019-07-16 19:12

〔記者王冠仁／台北報導〕外傳立法院今天下午2點左右傳出爭執聲，時代力量立委高潞‧以用疑似與前辦公室主任陳士章在樓梯間激烈爭吵，陳的上衣甚至被撕開，一度要求圍觀者幫忙報警。不過，駐守立法院的保六總隊警方事後詢問雙方是否需要協助，雙方都沒正式報案。

據了解，立法院中興大樓9樓樓梯間今天下午2點多傳出爭吵聲，疑似是高潞以用的辦公室主任陳士章被目擊從樓梯間走出來，上衣被撕開，他同時不滿大喊報警；高潞‧以用隨後也從樓梯間走出來，滿臉氣憤並大聲咆嘯，引來多位助理圍觀；不過稍晚高潞以用透過書面聲明強調陳士章3月已離職，且今天未到立法院，她在樓梯間是不小心差點跌下。

負責駐守立法院的保六總隊員警事後前往立委辦公室詢問是否需要幫忙，但雙方都沒向警方要求報案、製作筆錄，因此警方尚未介入調查。

警方說，若雙方推擠拉扯導致受傷則涉犯傷害罪，陳的衣服若被撕破則涉犯毀損罪，但這兩項都是告訴乃論，必須當事人提告警方才會受理並進行後續偵辦。

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