扯衣尖叫羅生門？ 高潞自稱摔跤：陳士章今未到立院

2019-07-16 18:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞以用今被媒體報導與辦公室同仁在立法院大樓發生激烈爭吵，同仁衣服遭扯開、甚至引起駐院警關切。高潞以用稍早透過辦公室發出新聞稿表示，最近因忙於籌備美西活動，中午為了要出席院外行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，隨行同仁為了扳回委員，不慎也摔下樓梯，辦公室同仁說，高潞以用在今天的意外事件中不慎扭傷腳踝，所幸並無大礙。

高潞以用透過聲明稿表示，「辦公室主任」並非報導指出的陳士章。高潞以用辦公室同仁說，陳士章已於今年三月底離職，目前並未擔任任何辦公室職務，現在的主任是由陳恩澤擔任，陳士章今天也並未出現在立法院。

聲明稿指出，高潞以用預計於7月19至25日出訪美西，帶著原住民藝術家、歌手，一同到美西交流，希望引起各界關注原民文化。聲明稿強調，造成大家的擔心表示抱歉。在美西將有精采的原民藝文展出，也請外界拭目以待。

有目擊者指稱，今下午約兩點左右聽到立法院中興大樓九樓的樓梯間傳出尖叫，接著陳士章從樓梯間衝出，衣衫不整、背心遭撕破，大喊「報警」、「她撕我衣服」，高潞以用接著則穿著粉紅襯衫、一臉氣憤地走出，尖叫聲響亮引起十多位助理圍觀。

目擊者說，高潞與陳士章走入辦公室後，辦公室仍持續出現碰碰碰的聲音，辦公室並傳出女生聲音「你不要抓我手」、「你不要一直擋我」，聲音持續20至30分之久，也有目擊者在樓梯間撿到一副黑框眼鏡，據轉述，並有多位員警到高潞以用辦公室門口關切。

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