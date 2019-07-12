跳船任民進黨不分區？ 高潞．以用回應了

高潞．以用聲明稿全文如下：

此時此刻我正在台東，參與部落最重要的祭典，關心部落需求，解決部落的問題。

針對今天新聞指出高潞以用「跳船」民進黨不分區，我在此嚴正譴責有心人士不實的放話，高潞以用從未與民進黨接洽爭取民進黨不分區立委；民進黨也從未徵詢高潞以用擔任不分區立委。

「實踐原權，挑戰舊政治」是我2014年辭去記者工作，投入地方議員選舉的初衷。自上任立委以來，我時刻秉持初心，全心全意推動原權，並期許實踐清廉政治，改變原民選舉形態，帶來新政治，迎來新世代。

台灣社會向來希望政治人物可以超越藍綠，堅持原則利益民眾；而我，無論在2014年拋棄一切投入政治的當下；2016年擔任時代力量不分區立委以來，我追求台灣環境永續、原民土地正義以及推動新政治的心從未改變。

另外，我要嚴正譴責未予以證實，即對外評論的黨內同仁，任何評論都應立基於「事實」之上，勿隨有心人士起舞。

最後，我呼籲造謠者，請停止抹黑造謠的行為，讓政治乾淨。