「女立委樓梯尖叫」男主角曾任柯P小內閣 遭包商控性騷

2019-07-16 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕「女立委樓梯尖叫」案中的男主角，即被扯破衣服的高潞‧以用辦公室主任陳士章，曾是台北市長柯文哲小內閣的原民會主委，任內爭議不少。其中包括承包原民會餐廳案的游姓女包商自認驗收階段遭陳士章刁難，並遭影射為酒店女，向媒體爆料性騷；陳士章怒告女包商與記者，兩人都獲不起訴處分。而陳士章去職後，職務交接延宕，遭北市府函送監院，認定有疏失。

陳士章曾任柯市府原民會主委，在任內爭議不少，僅上任6個月就下台。其中爭議最大的一案就是游姓女包商爆料性騷擾案，陳士章離職後還怒告妨害名譽，卻未被起訴。

根據檢方調查，游女為原民會餐廳包商，在發現原民會未撥款後，直接到陳士章辦公室理論，她指稱詢問款項時，陳士章竟回說「妳那麼漂亮，都可以去做酒店了」。游女認為有影射其是酒家女之嫌，向「壹週刊」爆料受到陳士章言語性騷擾。

而陳士章在卸任後，認為游女爆料妨害其名譽，向游女與記者提出妨害名譽告訴，分別由北檢、士檢偵辦，均已偵結，並獲不起訴。

而此案也牽扯出案外案，由於游女向北市府顧問蔡壁如陳情款項遭延宕一案，游女在遭陳士章提告後，認為係蔡壁如洩漏陳情資料，告發其洩密；台北地檢署去年也判蔡壁如無洩密犯意，處分不起訴。

而陳士章去職後，交接過程延宕，遭北市府送監院調查，監院調查報告也認定有疏失。調查報告表示，陳士章在辦理接任移交部分，延宕簽核近4個月左右。

報告表示，陳士章前一任原民會前主任委員陳秀惠於2017年2月1日卸任、2日即由陳士章接任；但5月原民會簽陳移交清冊後，陳士章於簽收卻未即時審閱，到離職前一日即8月31日，才將該移交清冊及簽陳交付予承辦人，顯未依規辦理移交，容有疏失。

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