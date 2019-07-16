議員反對基市府組織整併 林右昌：老機器跑百米沒效益

2019-07-16 12:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政顧問、前基隆市議員韓良圻爆料說，市府計畫要將7個戶政事務所縮編為3個，2個地政事務所整併為1個，稅務局2個分局也將整併回總局，他要請市長林右昌對這個政策三思，會造成民眾辦理相關事務很多的不便；對此，林右昌今天回應說，現在的市府就像一具老舊、臃腫龐大的機器，要跑百米太不經濟、沒效益，組織調整讓市府的運作更有效率是必要的。

韓良圻在臉書上透露，站在市政顧問的立場，要請市長三思想要辦理單位縮編的政策，戶政事務所從7個縮編為3個所，會造成很多民眾辦理戶籍業務的不便，地政事務所整併為1個所，也會有很多民眾辦各種地政事務的困擾，稅務局2個分局也將整併回總局，將造成民眾很大的不便。

林右昌回應，市府是一個非常老舊的機器，組織結構很久沒調整，臃腫龐大問題太多，與其他同為省轄市的新竹、嘉義相較，新竹3個、嘉義2個戶政事務所，基隆卻有7個，多太多了，人力太不經濟、不效益，不改不行。

林右昌說，現在是電腦化時代，使用網路的比例很高，不需要龐大的臨櫃需求，這些調整都是重大且必須執行的，經過2、3年時間內部討論與溝通，組織改造的方向是各機關單位的共識。

林右昌表示，市府的組織員額就是這麼多，調整出來的人力，調到最需要人力的地方，人力優化做更有效益的配置，讓市府的運作更有效率，加速市政的推動工作。

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