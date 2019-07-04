基隆要塞司令部官邸 修復上樑

2019-07-04 20:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市定古蹟－基隆要塞司令部官邸，舉行修復再利用工程上梁典禮，基隆文化局長陳靜萍致詞時表示，要塞司令部校官眷舍及官邸，是大基隆歷史場景再現整合計畫連結古今，再現沙灣地區歷史場景之起點，修復工程的進度微幅超前。今日重要的上梁儀式，目的是祈求未來房屋永固、平安順利，也藉此機會邀請大家一起來見證古蹟修復的重要過程。

在已有基隆市長林右昌、參與工程的師傅們簽名的「棟札」，將成為司令官邸重要的修復紀念外，也賦予了司令官邸在修復工程中的意義與新生。來賓們與「棟札」合照後，隨即進行隆重的上梁儀式。儀式首先是祭梁，選在吉時虔誠的告訴神明們修復工程主要架構已經完成，並保佑房子順利完工。祭梁結束後來賓們在主樑上一一簽名見證，在木作匠師將樑與棟札定位後響起了熱鬧的鳴炮聲，並在主持人宏亮的聲音中宣部了儀式的順利完成。

基隆司令官邸最早為流水交通社（流水巴士）社長流水伊助的自宅，興建於昭和6年（1931），建築規模有別於一般日式官舍的緊湊格局，為現存少數規模較大的私人住宅。位於官邸對面的基隆市公車管理處之前身為流水巴士之辦公室，流水社長住宅與流水交通社辦公室。為基隆大沙灣與八尺門（和平島）之間交通演變（由馬拉車轉變為自動車）之最好見證。

要塞司令官邸修復再利用工程為「大基隆歷史場景再現整合計畫」的重要子計畫，在107年11月07日開工典禮至今工程已進行了8個月，從搭建起來的結構彷彿已能看見最初日式風格的樣貌。關於更多資訊，請關注「基隆市文化局」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」臉書粉絲專頁。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法