和平島考古又找到2墓葬與遺骸 林右昌：證實3000年前即有人居

2019-07-14 12:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市和平島考古開挖有新進展，累計今年5月開挖迄今，一共發現6具墓葬、5具歐洲成年人完整遺骸，考古團隊同時找到諸聖教堂牆腳，證實和平島曾有西班牙教堂的事實；基隆市長林右昌於7月12日下午前往探班，感謝即將離台的西班牙考古團隊，這段期間提供專業協助，表示正與有關單位與專家學者討論，未來若成功以現地展示呈現，必能帶給和平島居民更多在地認同、文化及觀光上的價值。

林右昌指出，今年考古發掘的成果，令人驚艷且非常豐碩，這應該是台灣近年來重要歷史遺跡發掘成果。3年前在同樣地方，發掘出3具歐洲人遺骸，1具原住民小孩甕棺，今年發掘6個墓葬，其中有5具人骨遺骸，基本上完全確認教堂遺址。

林右昌表示，經由考古證明，基隆和平島地區在大航海時代是非常重要的據點，這次的發掘，發現史前煉鐵、鐵渣，以及圓山文化時期的文物。他強調，這是重大發現，顯示3000多年前，就有人居住在這裡生活。

清華大學人類學研究所長臧振華表示，西班牙團隊此行，對於發掘祖先遺留文物感到高興，能和東方國家考古團隊合作，也有很好的經驗。雙方交流考古經驗與好的方法，彼此調適、搭配找出最好考古方式。

這次計畫屬大基隆歷史場景再現整合計畫中的「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」，由基隆市文化局邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，今年5月初啟動挖掘。

文化局長陳靜萍表示，這段期間發現，這次發掘計畫，第3具墓葬旁出土特殊形式十字架遺物，可依此判斷，此墓葬主人的天主教徒身分。考古團隊6月至今，新發現2座墓葬與遺骸，並繼續於平一路停車場向北向、西南向延伸發掘。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法