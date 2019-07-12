推廣基隆首場電競賽 林右昌「潦落去」練舞功

Holyland Game Party基隆市巡迴賽，將於7月20、21日在基隆市立文化廣場登場，基隆市長林右昌今日先在私立光隆家商與學生一起體驗「Just Dance」電玩遊戲；圖為在舞蹈老師帶領下，林右昌與市府同仁一起練舞功。（記者俞肇福攝）

2019-07-12 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕Holyland Game Party基隆市巡迴賽，將於7月20、21日在基隆市立文化廣場登場，基隆市長林右昌今日先在私立光隆家商與學生一起體驗「Just Dance」電玩遊戲；林右昌呼籲市民朋友組隊報名參賽，爭取總決賽冠軍6萬元獎金、日本沖繩來回機票。

林右昌今日率領基隆市政府產業發展處長林青海、文化局長陳靜萍以及秘書，到光隆家商的舞蹈教室與學生一起體驗「Just Dance」遊戲，雖然林右昌一直說自己最怕跳舞，但是為了推廣活動，還是硬著頭皮「撩落去」與大家一起練舞功。

基隆市政府與中華一番電競產業發展協會、極限電競公司合作，7月20、21日在文化中心廣場舉辦Holyland Game Party基隆市巡迴賽，還有舞蹈界專業評審及娛樂圈藝人共襄盛舉，報名時間自即日起至7月14日止，歡迎市民朋友踴躍參與。

主辦單位表示，除了20、21日在基隆的初賽，19日在台南、27日在桃園、28日在台北也有初賽的賽程，成績排名前10名的隊伍，8月4日將在台北世貿一館電競舞台進行總決賽，第1至3名分別可獲得6萬、3萬及1萬元的獎金，冠軍還可獲得桃園、沖繩來回機票。

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