不會亂？韓國瑜：市政口頭答覆、國政書面答覆

2019-07-16 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕身兼準國民黨總統參選人身分的高雄市長韓國瑜今表示，他身為高雄市長、一心拚市政，所以未來所有類似國政、選舉問題，會用書面答覆，若問他關於市政問題，很樂意口頭報告。

韓國瑜說，這樣定位會比較清楚、不會雜亂。

在國民黨黨內初選揭曉後，韓國瑜除了高雄市長、還背上準總統參選人的身分，外界關切話題範圍也從市政擴大到國政，向來對媒體友善的韓國瑜，每次接受聯訪總是儘量答詢，疑考量後續選情，他今天主動設限，市政問題可以口頭答詢，國政用書面回應。

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