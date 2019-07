韓國瑜勝出》午夜發文 韓國瑜「五個感謝」：Yes, I Do！

2019-07-16 01:18

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選,民調大勝對手郭台銘、朱立倫等人,15日歷經一整天旋風式拜會後,晚間還參加電視現場節目宣告爭取帶職參選,直到深夜11點41分才在臉書上發表「感謝文」。

韓國瑜臉書感謝文全文如下:

【五個感謝】

在得知初選結果的那刻開始,我心中沒有喜悅、只有沈重的責任和無盡的感謝。

要感謝的實在太多,容我以五個感謝來表達我深重誠摯的謝意。

首先,我萬分感謝各位好朋友一路以來的支持與託付,讓我終於有說出:Yes, I Do!的勇氣與決心。這幾次驕陽風雨裡好幾回的千軍萬馬來相見、過去一個禮拜殷殷切切守在電話旁的等待與堅持,都是我韓國瑜今生不敢或忘的鞭策。我很明白這一年多來的千山萬水、不離不棄,其實,是許多台灣人民深層的覺醒,因為,大家不想再搞政治鬥爭,只想要過上好日子。

我在此也由衷感謝一起參加這場君子之爭的可敬對手:郭董事長、朱市長、周縣長和張校長。特別值得一提的是,此次郭董雖然是以政治素人之姿突忽登場,然而他的憂國憂民與雷厲風行,都為我們國民黨改革之路與台灣前途注入新的能量與希望。我們五人揖讓而升下而飲,初選過後定當團結合作,因為革命尚未成功、同志仍須努力,2020要讓無恥又無能的民進黨下架需要我們攜手同行。

其三,我要特別感謝國民黨黨中央和吳敦義主席,以慎之又慎的態度和力求完美的作法完成此次公平公正的初選,和民進黨為人詬病的初選民調高下立見,展現出真正實踐民主精神的高度與典範。再次深深感謝黨中央以及四位優秀同志們,大家都知道,2020這一仗,國民黨團結都不一定能夠勝利,分裂則必敗無疑。因此,我會誠摯地向四位同志以及其他先進請益,參整優秀的政策與卓見,截長補短以全其力。相信在我們眾志成城的團結合作下,2020的國民黨一定會以「台灣安全、人民有錢」為目標,重建中華民國的光榮與安定,以開放的心胸、務實的態度,開創21世紀的新台灣奇蹟。

再者,我更要鄭重感謝高雄市民的支持與諒解,未來我除了競選總部會設在高雄、若當選後每周會有一半時間在高雄上班之外,也一定會讓長期受到中央漠視的高雄經濟建設能夠落實發展,例如:大型機場、自由經濟貿易區等。懇請我鍾愛的280萬高雄市民繼續與我同行,我保證「打造高雄、全台首富」的政見依然持續前進,未來平衡南北的北高雙引擎絕對是國家發展的重要方向,在任何脫胎換骨的新台灣奇蹟之前,一定伴隨著一場改頭換面的高雄崛起!

最後,我還要感謝這一段時間許多人對我的批評和指教,雖然我的支持者對此有些不平之鳴,但是做為一個佛教徒,我知道什麼是「逆增上緣」,所有對我嚴苛的要求與批評,都是讓我有更多反省與進步的動力。今後我會以實際的行動來化解那些對我的疑慮,我相信也許我們對於政策或是某些事務的見解有所不同,但是熱愛這一塊土地的心意絕對是相同的,我們都希望台灣富裕安全、而不是辛苦不安。

台灣這幾年在民進黨荒腔走板的倒行逆施下,政府故步自封、社會焦慮不安、一般民眾生活越來越苦。要讓這個內政外交無能、司法經濟亂搞、廣設東廠踐踏民主、沒收公投藐視民意的民進黨下台,只有我們國民黨說 Yes, I Do!是遠遠不夠的。我們需要更多人說: Yes, I Do!

三十年前,台灣奇蹟可以轟動世界、三十年後,為什麼我們不能夠再次驚豔全球?2020,讓我們繼續在一片片歡聲雷動的國旗海裡千軍萬馬來相見,不為賣菜郎、不為國民黨,只為一個「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟。

Yes, We Do.

Yes, We Can.

