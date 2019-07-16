韓國瑜勝出》韓、蔡要選誰？ 30萬網友77％投給蔡英文！

2019-07-16 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜15日在國民黨總統初選勝出，將代表國民黨角逐2020總統對決總統蔡英文。對此，臉書粉專「爆料公社」也舉行模擬投票，詢問網友會把票投給韓、蔡哪一人？其中，超過30萬名網友進行投票，高達77％的人投給蔡英文。

有300多萬網友按讚、追蹤的臉書社團「爆料公社」，15日中午發起投票活動詢問網友，「再過半年左右的2020年總統選舉，請問您支持也會投票給以下哪一位當中華民國總統？」左邊為韓國瑜，右邊則是蔡英文。

截至15日晚間11點30分，在30.1萬名網友參與的投票活動中，蔡英文以77%得票率、約23萬1000票的獲勝，輾壓韓國瑜僅23%約6萬9000的得票，雙方差距懸殊，高達54個百分點。投票活動將進行至16日中午。

許多網友也紛紛留言「先把高雄市長當完再說 還沒一年就想轉職，經驗值都不夠」、「只能兩個選 我選蔡 我的未來我要自己掌握 」、「還有人要支持草包 腦袋到底在想什麼？」、「唯一支持蔡英文」。

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