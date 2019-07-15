鄭文燦美國行 參訪飛行博物館作黑貓中隊活化參考

桃園市長鄭文燦參訪飛行博物館（Museum Of Flight）。（圖由桃園市政府新聞處提供）

2019-07-15 15:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦7日啟程至美國，進行為期11天的參訪，將於後天返台，他於美國時間14日上午前往飛行博物館（Museum Of Flight）參訪，鄭文燦表示，桃園航空城計畫所在的舊海軍基地，過去是黑貓中隊的基地，此次美國行來到波音公司的飛行博物館參訪學習，盼作為未來移地興建的航空博物館型態參考，讓航空博物館成為桃園航空城計畫內的重要景點之一。

鄭文燦指出，桃園市政府將黑貓中隊所在的舊海軍基地視為重要文化資產，市府未來將成立面積超過10公頃的「黑貓紀念公園」，保留黑貓中隊重要設施，包括停機棚、機堡、照相偵察室、美軍駐紮的小白宮等，並進行修復及活化，使其成為重要歷史文化地標，保存這段歷史。

鄭文燦進一步表示， 針對桃園航空城計畫，未來市府會採取更好的安置措施和最佳的開發模式，讓航空城計畫如期如質完成，其中航空城當中的產專區將引進航太維修、倉儲物流、雲端服務、綠能、智慧車輛及生醫等6大產業重點，他補充，桃園市的物流業高達1800餘家，搭配電子商務產業發展，桃園已經成為全台最大的物流基地。

另方面，鄭文燦於美國時間13日上午，與蔡英文總統一同在中央公園健走後，中午時間特別與紐約哥倫比亞大學學生一同用餐，席間這群關心台灣未來的年輕朋友提出相當年輕且活力的想法，讓他獲益良多。

隨後，鄭文燦啟程前往西雅圖，並出席當地僑宴，席間除與僑胞聯繫感情，也與同鄉分享此次訪美心得與收穫，並感謝僑胞的熱情接待，讓他在美國也能感受到來自故鄉的熱情。

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