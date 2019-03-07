被問「蔡鄭配」是否有譜 鄭文燦：並未帶著政治目標來交流

2019-03-07 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕正在美國訪問的桃園市長鄭文燦，接受台灣媒體訪問時，被問到2020年「蔡鄭配」的可能性，鄭文燦僅表示自己並未帶著政治目標來交流，並強調自己的角色是為台美關係增溫，讓雙方交流更加常態化。

根據《聯合報》報導，鄭文燦在當地時間6日結束華府行程搭車赴紐約前，駐美代表處安排媒體訪問，鄭文燦被問到此行所扮演的角色，鄭說他不是為了選總統而來，對他來說，能夠為台美關係增溫、加分，讓台美之間的距離更短，能讓雙方的交流更常態化，「我想這是我能夠扮演這樣的角色，我會充分把這樣的角色扮演好」。

鄭文燦也被問到未來「蔡鄭配」的可能性，但是他強調：「交流就是交流，我沒有帶著政治目標來交流，我想交流如果可以為台美加分，為台灣加分，這就是我的目的。」

另外，鄭文燦提及此行訪問華府時，他一再提出台灣希望能「維持現狀」，希望美國能夠平衡中國崛起所帶來的扭曲，也希望北京政府能理解和平對話是唯一選項，未來兩岸關係若要更穩定，仍要請北京尊重台灣的民主價值。

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