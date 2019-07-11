鄭文燦Wilson Center餐會演講，分享印太戰略下台灣該如何自處

2019-07-11 21:01

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間10日中午受邀至美國華府威爾遜國際學人中心（Wilson Center）餐會演講，以「美國印太戰略下台灣民主的威脅與機會」為題，分享身處印太戰略第一線的台灣如何面對大國崛起的區域霸權，這也是台灣重要的課題之一。

鄭文燦說，中國在國際組織上常以「金錢外交」、「一代一路」或「債務陷阱」等方式擴大其在國際上影響力，迫使很多國家在整體發展策略上被迫配合，尤其是中國對台灣祭出外交圍堵、軍事威脅及統戰滲透等手段，台灣民主的自我防衛機制，如何降低中國因素，建立國家安全風險指標，已然變成兩岸互動的新課題。

鄭文燦表示，根據瑞典哥德堡大學的政治學跨國調查計畫V-Dem計畫顯示，台灣站在面對中國第一線，所遭受的假資訊攻擊程度世界第一，網軍操作假訊息常透過「以假亂真」或是「三分真七分假」設計來操縱選舉或輿論方向，因此，政府會主動成立假訊息查證平台，從社群或是通訊軟體上打擊假新聞，避免不實資訊持續擴散。

鄭文燦也提到，香港反送中條例引發台灣反親中氣氛，一國兩制在台毫無民意支持，也形成中國爭取台灣人民支持的一道圍牆，台灣是面對中國崛起的第一線，在美國的印太戰略下，如何讓區域更安全、更繁榮，需要充分合作，讓和平成為唯一選項。

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