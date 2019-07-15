綠黨民調超準！王浩宇直言：總統很可能是他

2019-07-15 13:39

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇昨日深夜在臉書PO文預測「如果沒有意外，韓國瑜將以10％以上的極大差距勝出，成為國民黨總統候選人」。果然，韓勝郭台銘17，贏朱立倫27個百分點。近午王浩宇收到媒體圈朋友私訊，誇獎綠黨的民調神準，跟最後的結果比較接近，他直言「韓國瑜贏了，總統很可能是他」。

國民黨黨中央上午公布民調總平均，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

稍早，綠黨曾在11日公布一份綠黨以國民黨初選規則執行的最新市話民調，高雄市長韓國瑜可望以41.812％勝出，前鴻海董事長郭台銘28.761％、前新北市長朱立倫18.791％，周錫瑋、張亞中則分別獲得7.145％、3.488％。

王浩宇今午在臉書評論國民黨總統提名初選結果，指出韓總KO郭董這樣的壓倒性大勝，讓韓國瑜可以快速整合國民黨內各派系、黨機器，韓粉龐大的動員力，也意味著他將成為我們（台派）最恐怖的對手。

「綠黨民調超準！」王浩字提到，這段時間一堆人說我們作假，但事實證明，不管是國民黨或民進黨初選，綠黨的民調結果都是最接近實際結果的，也成功預測兩次初選結果。並說明「現在坊間太多任務型的民調，這也是為什麼綠黨堅持要提供大家最正確的訊息。

謝謝每一位支持綠黨的朋友！你的捐款，對台灣的未來很有價值」。

王浩宇分析，所有的民調都顯示，如果柯文哲真的出來參選，下屆的總統很有可能就是韓國瑜，台派政黨就算團結都不一定能贏，更何況是分裂？也因此，我們沒有分裂的本錢，只能選擇團結。

王浩宇強調，把民進黨當沙包打，確實是小黨發展最快的方式，但綠黨選擇在國家認同上合作，在守住本土政權為前提下努力找到推動理念的可能，除反問「那時代力量呢？黃國昌、徐永明，你們呢？」也喊話「我們還在等，等你們回來跟我們一起團結。」

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