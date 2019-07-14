黨產會：KMT花蓮縣黨部佔國有地 遲至2017年才繳租金

2019-07-14 10:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查國民黨花蓮縣黨部不動產，查出縣黨部房屋坐落基地自始為花蓮縣有土地，國民黨過去長年霸佔該國有地，1977年戒嚴年代蓋出縣黨部建物，直至1981年補申請建照，遲至2017年才與花蓮縣政府簽約繳納租金。

黨產會表示，國民黨花蓮縣黨部這一筆黨產，是典型「僭居機關久佔公產、變更土地分區改租」案例，坐落於花蓮市公園路27號的花蓮縣黨部，土地使用分區為「社教機關用地」，鄰近美崙山、花蓮女中、花蓮國軍英雄館、救國團花蓮學苑。

黨產會強調，花蓮縣黨部土地一直皆為縣有土地，國民黨在1977年逕自蓋出一棟建物，到了1981年9月才申請建照，同年11月「完工」取得使用執照，顯然是「先建後補、就地合法」。

黨產會指出，國民黨從建物完成起，便開始佔用縣有土地，沒有繳任何費用給政府，直至1998年花蓮縣府列管土地，才要求繳交使用補償金。不過，國民黨仍沒有合法使用土地權利，仍然繼續佔用至2017年，才與花蓮縣府訂定租約承租土地。

「國民黨縣黨部算是社教機關嗎？」黨產會質疑，社教機關用地是指「都市計畫地區內，專供圖書館、文化中心等公用設施之用地」，1977年該地被國民黨佔用時，土地使用分區是未分區，1982年該地劃為「機關用地」，2011年才變更成「社教機關用地」。

黨產會委員批評，中國國民黨非政府機關，依法不得使用機關用地，2011年花蓮縣府配合國民黨將「機關用地」變更成「社福機關用地」，變更理由明文記載「黨縣委員會非屬機關，宜配合現況使用情形變更」。

此外，黨產會也查出，國民黨花蓮縣黨部附近的花蓮國軍英雄館、軍友社花蓮軍人服務站，過去亦佔用花蓮縣府北濱段2筆土地，該棟7層建物大樓同位於社福機關用地上，大樓內3層為軍友社所有，另外4層登記於國防部名下。

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