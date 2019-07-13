新黨楊世光嗆須為分析師在中遭拘負責 黃國昌回應了

2019-07-13 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕「上海仟和億公司」涉詐欺被上海警方搜索，多名台灣分析師被逮捕，海基會也證實3位分析師被中國公安刑事拘留，上海仟和億台柱之一的新黨總統參選人楊世光出面回應，並批時代力量立委黃國昌該為此事負責。對此，黃國昌回應，這是本日最可笑的事！

楊世光透過新黨發布聲明稿，針對台籍分析師在中國遭受司法調查，是因為2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上爭議。他點名當年抵擋服貿協議的立委黃國昌應該為此負責，陸委會則要儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

對此，黃國昌在臉書反批，「錢既不是我騙的、人也不是我抓的，然後我要負責？怎麼一個號稱懂金融的分析師，會如此邏輯錯亂地不知所云？」唯一可能的解釋是，為了移轉焦點而胡亂潑墨。

黃國昌指出，若楊世光旗下的分析師是清白的，該譴責的是中共政府侵害人權。如果他們真的詐欺犯罪，該負責任的是自己與老闆。至於馬政府的黑箱服貿與貨貿，真正該追問的問題是：「如果當時過了，現在台灣的經濟，會被中國連累地多慘！」

黃國昌事後再發文，雖然新黨的莫名其妙罵他，但如果這些台灣分析師需要協助，他倒是很樂意。畢竟中國的司法，真的很可怕。「不過，在幫忙之前，那些分析師要先老實告訴我，他們到底做了什麼事」。

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