台灣分析師在中國被捕 新黨楊世光否認飛上海救人

2019-07-13 16:26

〔記者施曉光／台北報導〕台灣分析師最大群落「上海仟和億公司」涉詐欺被上海警方搜索，多名台灣分析師被逮捕，本身是「上海仟和億」台柱之一的新黨總統參選人楊世光今天下午證實此事，並指出2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動被擱置，才會造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議，他呼籲當年擋下服貿的時代力量立委黃國昌與陸委會站出來，在司法與資格認定上協助這些台籍分析師。

對於外傳楊世光是因為回台灣宣布參選總統才「逃過一劫」，10日還曾飛往上海救人，楊世光否認，接受本報記者訪問時表示他人在台灣。

楊世光表示，報載的10餘位台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師，這些人目前正配合對岸司法調查，焦點在於這於分析師的從業資格。

他說，由於2014年兩岸服貿協議沒有通過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，這些人都是兩岸服貿協議未簽的受害者，因此在對岸執行業務遇到法律見解上的爭議。

楊世光還說，太陽花運動造成兩岸服務貿易協議停擺，如果當年兩岸簽署協議，台灣金融從業人員的證照就能在雙方的談判之下得到對岸認可，就不會有今天資質認定的爭議，造成這些擁有專業證照的台籍分析師被調查，當年阻擋服務協議的黃國昌應該為此負責，陸委會也要儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法