中國多次揚言制裁對台軍售美企 結果都不了了之

2019-07-13 12:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國9日宣布對台軍售約27億美元，而總統蔡英文此刻出訪又過境停留紐約，反映台美關係良好，中國玻璃心碎！中國外交部昨宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。不過，回顧過去美國對台軍售，中國也曾揚言制裁美國企業，但未曾明確執行。

回顧馬政府時代，北京針對2008、2009、2010以及2015年等4次軍售案均曾揚言制裁美國企業。以最近的一次的2015年12月，美國政府宣稱對台出售總計18.3億美元軍售，其中包括派里巡防艦、AAV7兩棲突擊車、以及「刺針」飛彈，這也是美國時隔4年後再度對台軍售。

當時中國外交部新聞記者會上有媒體問道，中方是否會對雷神和洛克希德•馬丁公司制裁。時任外交部發言人洪磊回應，美國企業參與向台灣出售武器是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。中國政府和企業將不會同任何此類企業開展合作和商業往來。

不過，根據「美國之音」當時報導，曾調查雷神和洛克希德•馬丁公司在中國的狀況，報導指出，不少觀點認為鑒於美國軍火公司的對中業務並不多，中國宣稱制裁最多只能起到震懾作用。自1989年天安門事件發生後，美國和歐盟就一直對中國實施武器禁運。鑒於中國與美國軍火企業交往甚少，中國若想真正制裁這些企業，可能性不大。

對於蔡總統過境與美國對台軍售，陸委會昨天發佈新聞稿指出，中共當局根本無權置喙。北京當局以狹隘視角看待台灣，處心積慮對我外交打壓及軍事恫嚇，脅迫台灣接受其褊狹的「一中原則」政治主張，這是台灣國家安全的最大威脅。我們絕對不會坐視與屈服，將繼續自我防衛、反制中共霸凌利誘的威脅與挑戰，捍衛國家主權安全及民主憲政體制。

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