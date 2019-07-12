法國代表紀博偉將離任 國慶酒會引蔣渭水名言讚台灣！

2019-07-12 21:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國駐台代表紀博偉（Benoit Guidee）將離任，今天在法國國慶酒會上發表感言。紀博偉說，他在過去4年之中看見了活力的「新台灣」，且台法夥伴關係擁有很高的發展潛力。紀博偉特別引用台灣民主先驅蔣渭水的名言作為結語，讚許台灣是世界的橋樑，並以台語表達祝福，高呼「團結真有力（thuân-kiat tsin u-lat）！」

法國在台協會今天在台北舉辦法國國慶酒會，由於紀博偉即將離任，今年酒會出席盛況空前，逾500人出席與會。紀博偉感嘆說，4年過得太快！這4年，台灣人熱情地對待，讓他和太太感受到人與人之間的溫暖，結交了許多的好友，「我不會忘記這些美好的經驗與回憶，永遠保留在我心裡。4年不足以了解一個這麽豐富又多元的文化，但只要曾在這裡生活過，就會永遠離不開這個美麗的島嶼，相信不久的將來一定會再見面」。

紀博偉準備了全中文致詞，首先說道，他非常榮幸能在台灣的歷史關鍵時刻，生活在這美麗島嶼上，他見到台灣新世代的新創家、企業家、科學家、藝術家、政治家以及公民社會工作者不斷出現，爲一個更民主、更有動力、更有創造力、更朝世界開放的新台灣奠下基礎，「我看到的新台灣比過去更走向歐洲、走向法國」。

紀博偉指出，這些年來最明顯的就是社會交流不斷增加、對話不斷加深；台灣與歐洲年輕人發現彼此在文化相通的情感、對民主的共同價值，以及對創作、創新的共同熱情，今年5月台灣同婚立法的重大進展，更讓歐洲人了解台灣在人權領域佔有亞洲的先驅地位，這幾年台法青年也開始攜手面對氣候變遷、全球醫療衛生以及人權保護等重大挑戰，「台法交流的嶄新關係體現在年輕人身上」。

紀博偉說，當今國際局勢緊張、經濟與科技帶來新的挑戰、民粹主義和保護主義興起，歐洲人知道，需要同盟夥伴來維護民主、進步價值、繁榮、尖端科技和文化，這些年輕人也了解到，台灣和法國形成夥伴關係擁有很高的發展潛力，一定能比過去更互惠互利，「我們相信台灣可以成爲這樣的夥伴」。因爲台灣對歐洲來説是「建構亞洲未來的實驗室」，這個實驗室不僅與我們的價值相容，也與我們的優勢互補。

紀博偉並讚揚台灣社會，他說，4年來，看到台灣人對未來存著許多懷疑與問號，台灣的確面臨挑戰，但他強調，以一個外國人的角度來看，「我對台灣的未來很樂觀，因爲我每天都感受到台灣奇蹟的運作！」

紀博偉說，台灣奇蹟首先是經濟奇蹟，台灣企業家的活力與進取無人可及，但不只是經濟奇蹟，台灣人也創造了民主奇蹟，最後則是善良社會的奇蹟。紀博偉強調，「善良與活力這兩個形容詞也許是台灣精神最好的定義」。

紀博偉更特別引用「100年前台灣歷史的偉大人物蔣渭水先生說，『台灣人把握世界和平的鎖鑰。台灣可以行使世界橋樑的使命』。雖然當時蔣渭水先生指的是中國與日本，但把他的話放到今天的世界情勢，依然能引起共鳴，且現在的世界最需要這種橋樑！」

紀博偉同樣引用蔣渭水的另一句名言「團結真有力」作為結語，他說，把這句話拿到21世紀的今天還是很適合，緩和世界的緊張情勢，鼓勵國家間的對話與合作，超越民族主義，且呼應每年法國國慶日所發揚的博愛與普世價值。

紀博偉最後說，雖然他的台語不很標準，但他要試著用台語說出這句名言，接著高呼「團結真有力（thuân-kiat tsin u-lat）！」引起全場喝采，讚聲不斷。

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