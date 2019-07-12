扯！國民黨總統初選拜票電話 竟打進公務機關

2019-07-12 19:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨總統初選民調進行中，有公務人員在上班時間接獲某初選候選人拜票電話；有人擔憂，連民調電話都打入公務機關，除影了響行政中立，讓公務人員觸法，更擔心佔線影響真正的公務執行。

屏東某公務單位專線市話晚間響起，值勤公務人員以為有什麼緊急要事，接起來卻是國民黨總統初選候選人錄好的罐頭拜票音效，讓值勤公務人員大傻眼，連忙掛掉。

這名公務人員推測，國民黨抽樣母體來自從1999年就累積電話號碼達600多萬筆的科技公司，號碼數比中華電信所公布的還多，加上還會對後兩碼隨機抽樣，涵蓋更廣，從包括手機號碼的拜票電話都能打入公務專線來看，僅針對市話的民調只怕打入公務專線的機率更高。

他指出，若耗時更長的民調電話被狂熱粉絲接到，恐因無法自拔而表態，同時也可能會因同儕壓力出現假表態，無論如何，在不對時間、地點表態都有觸法之虞，更令人擔憂的是真正要處理的公務緊急案件因長時間民調佔線而延誤。

對此，屏東縣政府人事處說，根據以往經驗，民調在晚間，而且公務機關大多有總機，公務人員因下班及總機等因素迴避，至今尚未接獲類似案件，但仍呼籲，若同仁在機關內或執勤時接獲民調市話，除了謹守行政中立分際婉拒，更要保持公務電話暢通。

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