人間蒸發！中國強抓教會領袖 他曝老共關押「恐怖真相」

2019-07-12 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都秋雨聖約教會有逾百名信徒在去年底被捕，其中教會領袖王怡被控「煽動顛覆國家政權罪」，14日偵查期將屆滿，但律師仍無法會見。對此，經常分享兩岸狀況的臉書粉專「說中國」透露，一個普通人沒事被老共抓起來，若中共仍守法，最長可以關你7個月+37天，且這是「最好的情況」。

去年12月9日晚間，位於中國成都的秋雨聖約教會遭警方帶走了至少80名信徒，其中包括教會領袖、牧師王怡及其妻子蔣蓉。王怡和蔣蓉被指控犯下可判處15年有期徒刑的「煽動顛覆國家政權罪」。王怡律師張培鴻昨指出，王怡將在本月14日偵查期滿，進入審查起訴階段，但目前仍無法會見。

對此，臉書粉專「說中國」表示，王怡本身是一名維權者，後來走入宗教界，卻因立場不同惹怒了中共當局，去年被抓捕至今，毫無消息。「一個普通人，沒事被老共抓起來，沒消沒息，如果中共仍守法，最長可以關你多長時間，然後拍拍你的屁股說：沒事了，你可以回家了（當然，這是最好的情況）。答案是7個月+37天。」

「說中國」指出，很多時候，老共關押人沒有任何消息、家人無處找人的時間，長於7個月+37天。原因就是黨大於法，黨就是法。老共抓人的司法過程分成幾個段落，刑事拘留、正式逮捕、起訴、審判。所謂「沒消沒息」是在起訴之前的刑事拘留、正式逮捕階段。

「說中國」說，第一個過程，公安抓了人，根據刑事訴訟法，最長可以關30天，名為刑事拘留。之後，若公安向檢察機關提請批准逮捕，檢察機關最長可以有7天的時間考慮。所以在可能無罪的情況下，第一個過程是37天。「全世界沒人知道你在哪」。

第二個過程，批准逮捕。公安機關向檢察機關提出正式逮捕申請，經前述最長37天過程之後，若檢察機關同意，則公安機關會宣布正式逮補，自此進入偵查階段。「而偵查階段最長可以長達7個月」。

「說中國」也說，「基於偵查不公開原則，在這7個月+37天中間，被抓的人就算是人間蒸發了，家屬求告無門」，因此萬一不小心被中國公安抓了，了解這些，會有多少天從人間蒸發，自己心裡可以有個底。

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