誣陷地下教會領袖「顛覆國家」 中共灌藥強取假證詞

2019-06-25 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨屢屢打壓宗教信仰。曾遭抓捕的秋雨聖約教會教徒表示，中共當局竟強灌信徒不明藥物，趁其在神智不清的情況下「供出」假證詞，藉此誣陷教會領袖王怡犯下「煽動顛覆國家政權罪」。

根據長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，去年12月9日晚間，位於中國成都的秋雨聖約教會遭警方帶走了至少80名信徒，其中包括教會領袖、牧師王怡及其妻子蔣蓉。王怡和蔣蓉被指控犯下可判處15年有期徒刑的「煽動顛覆國家政權罪」。目前，該教會有4名信徒仍被拘留，而王怡也處於祕密關押的狀態。

報導指出，被捕的信徒遭刑訊逼供，甚至有信徒在逼供的過程中，被強行灌下不明藥物，警方趁其在神志不清的情況下取得假證詞，且錄影「存證」。秋雨聖約教會1名神學院學生自稱也遇到同樣的處境，在刑訊逼供下，被迫承認那些莫須有的罪名。

根據「紐約時報中文網」6月14日報導，王怡曾是著名的人權律師和散文作者，也是中國地下教會的關鍵人物。去年，王怡公開反對國家主席習近平取消國家主席任期限制的做法，並越來越常地提到自己可能被捕。

《寒冬》雜誌報導，王怡被逮捕前曾公開表示，逼迫和酷刑不能使他認罪。王怡表示：「無論在詢問、訊問和審判中，（我）不承認任何因信仰和教會的緣故而加諸在我身上的任何罪名，無論是煽動顛覆國家政權罪、尋釁滋事罪、非法經營罪、擾亂社會秩序罪、以邪教破壞法律實施罪，這些常見的逼迫和構陷教會的罪名或任何其他罪名。除非警方以殘酷的暴力摧毀了我的健康和心志。」

根據秋雨聖約教會的臉書粉專發文，該教會表示，直到2019年5月31日為止，中共當局逮捕了該教會超過300名信徒，而其中包括兒童。另外，蔣蓉在6月11日獲保，但仍遭監管居住，除了親戚，其他人都不得接觸。

遭捕名單及罪名請見︰

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