稱郭台銘心中沒民主 學者：只有禪讓政治

2019-07-12 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨天在政論節目上向高雄市長韓國瑜喊話，希望韓國瑜留在高雄打拚，他（郭台銘）願意全力協助，「就算大哥拜託你了」。對此，台師大政研所教授范世平說，「原來在郭台銘心中沒有民主政治只有禪讓政治」。

范世平今天在臉書PO文，他認為，從郭台銘曾說民主不能當飯吃，讓人看出他對民主的態度。他也解讀郭台銘的意思是，「我是你韓國瑜的國小學長，是你哥哥的朋友，論資排輩，你應該讓給我這個做大哥的」。

范世平說，民主政治是不管年紀輩分，沒有誰讓誰的問題，大家一起參加選舉，誰票多誰勝出，禪讓政治就是孔融讓梨，把政治大位讓給更賢能的人。而禪讓政治是基於「民本」思想，政治家把人民當根本，讓他們發大財，過好日子，但不是讓他們當家作主，就像新加坡；所以政治的位子是由搞政治的人來喬，來讓，與人民的好惡無關。

范世平說，由此可見郭台銘的一廂情願，韓國瑜黨內初選民調領先，幹嘛讓位？何況「罷韓」的成功機會甚大；韓要連任市長也相當困難，因為背叛過高雄人，現在只能是「過河卒子」的往總統大位衝了。

范世平最後說，郭台銘缺乏對民主的認識，在於他初中畢業進入海專，沒機會接觸政治學等社會科學的知識；之後創立的鴻海又採軍事化管理，又都在威權統治的中國發展。他的生活經驗中沒有民主的概念，又與台灣的民主化進程脫節，更沒參與過民主選舉。但結果一參與政治，就是選最高位階與最敏感的總統大位，難怪「水土不服」。

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