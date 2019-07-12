名律師籲郭董脫黨聯合柯Ｐ選總統 可拿4成選票

2019-07-12 13:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名律師洪條根今天呼籲郭台銘，退黨獨立參選，聯合柯P決戰兩黨2020總統大選，他估計二人聯手，可能獲得至少4成選票。

洪條根曾於2014年，擔任國民黨高雄市長候選人楊秋興競選總部律師團召集人，曾發表3千多字的公開信，列出總統馬英九「6大過」，勸馬英九辭去總統及國民黨主席。

洪條根今天呼籲郭台銘退黨，聯合柯P選總統。他強調，台灣20餘年來，歷經藍綠兩黨的輪替執政，因意識形態對立、族群撕裂，導致經濟停滯不前、薪資低落、年輕世代絕望沒有未來，廣大中間選民已對兩黨極度失望與討厭。

他說，國民黨初選制度，完全為韓國瑜因人而設，從徵召初選、徵召領表、被動參選到不必報名、不必登記，荒謬至極，王金平因而拒絕參選。而韓國瑜當選高雄市長，甫獲得89萬選票、2600萬元補助款，卻圖總統大位，正當性與合理性皆有可議，形同騙票、騙錢。

洪條根指出，郭董先前建議初選民調納入手機被拒，但民進黨尚且合理採用手機，以符合年輕選民習性。最近郭董頻對黨中央怒吼，既然如此，明知初選民調對自己不利，應斷然急流勇退，不要等到民調公布才退黨參選。

他強調，郭董從4月重新入黨、參選迄今不足3個月，匆促成軍，有如新兵訓練未畢，即投入戰場，如何應戰？如果退黨獨立參選，尚有6個月練兵時間足以因應。

洪條根認為，柯P保有至少2成選票的實力，成份以年輕選票居多；而郭董打經濟牌，燃起年輕選民希望，有些選票與柯P重疊，如郭、柯不能聯合作戰，將分散這些選票，對兩方都不利。

洪條根強調，郭董加柯P，對於中間選民，經濟選民、知識選民、淺綠選民、淺藍民選、反韓選民、討厭兩黨選民，都深具吸引力。可能獲得至少4成選票，藍、綠必敗無疑。

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