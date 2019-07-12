奇招？拉下顏寬恒 台中綠營喊派出賴清德的這位子弟兵.....

2019-07-12 06:51

〔記者唐在馨／台中報導〕距明年總統及立委選舉只剩下六個月，但民進黨在台中迄今仍找不到迎戰國民黨籍現任立委顏寬恒的人選，據指出，地方人士有人建議出奇兵，由曾跟顏寬恒的父親、前立委顏清標對戰過的內政部政次陳宗彥來台中參選，陳宗彥對此傳聞表示一無所悉，強調自己是政務官，目前全心於政務。

而曾與顏寬恒對戰過立委的現任議員陳世凱今則表示，陳宗彥畢業於東海大學，也在逢甲大學唸研究所，陳宗彥的妻子是大肚人，與二選區有地緣關係，尤其是陳宗彥當年與顏清標在同個選區競爭過市議員，雖然不幸敗北，但如果在多年後以內政部政次的身份來挑戰顏清標的兒子顏寬恒，不失為一個奇兵，好棋。

由於陳世凱曾多次建議林佳龍來這個選區參選立委過，但未獲林佳龍正面回應，他昨天表示，明年立委選舉對民進黨來說並不好選，不止是陳宗彥以及林佳龍，他認為好的政務官，尤其是有政治選舉經驗的政務官，應該都可以為黨出征，不止是激勵士氣，也絕對可以帶動選票，也有利總統得票。

據台中綠營人士指出，陳宗彥當年在台中挑戰過顏清標，後來也曾當選過台南市議員，並出任台南市政府民政局長，是賴清德擔任台南市長時的重要左右手，現在在內政部擔任政次，選舉及行政經驗都很豐富。

尤其是，陳宗彥的從政經歷可以說絕對是賴清德的嫡系子弟兵，如果他來台中參選立委，挑戰顏清標的兒子顏寬恒，政壇人士研判，賴清德絕對會義不容辭來台中輔選，屆時對整個中台灣的立委選情，也會有激勵效果。

另外，立法院副院長蔡其昌和陳宗彥都是東海大學畢業，二人也是在黨內同屬新潮流系，如果陳宗彥下來選舉，二人選區正好相鄰，也可以互相拉抬。

不過，除了陳宗彥本人昨天低調表示目前沒有聽過有人要他到台中選立委的訊息，而且他全心於內政部的業務之外，台中政壇也分析，綠營在台中各區立委的選舉佈局，目前前台中市長，現任交通部長林佳龍著力甚深，林佳龍是否會另有人選？恐怕又是另一番考量了。

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