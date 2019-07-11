不准挺柯！時代力量祭黨紀 林昶佐：絕不支持親中候選人

2019-07-11 21:45

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量主席邱顯智在訪美期間表示，若台北市長柯文哲參選總統，將透過黨紀約束黨員，今下午重申不支持柯文哲「兩岸一家親」的主張。身兼台北市黨部主委的立委林昶佐表示，時代力量和柯文哲在主權上面的態度不同，這是時代力量過去一貫的立場，先前黨內開會時，他也清楚表達，絕對不會支持親中的總統候選人。

林昶佐表示，目前柯文哲尚未宣布要選總統，先暫且不談，但檯面上無論是國民黨或民進黨的人選，誰站台灣主權的立場應該很清楚。

記者追問如何看邱顯智祭黨紀約束挺柯黨公職？林昶佐說，黨已有不支持親中候選人的立場，本來就該約束，也希望整個黨能夠很清楚的捍衛台灣的民主自由和生活方式。

時代力量台北市議員林亮君表示，目前決策會還沒討論總統候選人要支持誰，只有定調不支持親中的候選人，對於兩岸的立場仍無法接受兩岸一家親，柯這次和國台辦主任劉結一再度重申兩岸一家親跟五個互相，並沒有提到更進一步的兩岸論述。

林亮君進一步指出，在主權上如果總統候選人沒辦法在主權議題上清楚表態立場，仍用模糊方式討論的話，這是沒辦法被接受的，畢竟在反送中事件後，如果對主權的立場上沒辦法用很堅持、堅定態度面對，對台灣來說相當危險。

時代力量黨團總召林穎孟表示，只要黨中央走程序經過決策會定調，將尊重黨的意見，並遵守黨的決定，一定會配合。

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