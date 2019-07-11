自比唐三藏又稱被栽贓 網友懷疑韓國瑜人格分裂

2019-07-11 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時，講到自己在政壇上就像到西天取經的唐三藏，人人都想咬上一口，被網友噓爆，沒想到今天又改口稱自己從沒說過這些話，「為什麼我沒有講的話，一直要不停的往我嘴巴塞呢」？對此，網友紛紛懷疑韓國瑜是不是有人格分裂症？

據本報報導，韓國瑜在本月9日接受《中天新聞》政論節目「新聞深喉嚨」專訪時，向主持人王又正提起自己重返政壇這段歷程，讓他想到經典名著《西遊記》裡的唐三藏，妖魔鬼怪個個為了吃唐三藏的肉設下各種陷阱，好在唐三藏禁得起誘惑，電視播出時，畫面上標題就寫著「韓國瑜自比唐三藏」。這一番自比唐僧的談話被分享到臉書社團「公民割草行動」後，馬上引起網友砲轟。

沒想到今天韓國瑜受訪時反而驚訝表示：「我沒這樣說！誰說的？」他解釋，受訪當時只是和節目主持人提起突然想到小時候看《西遊記》唐三藏這一段，從沒說過自己像唐三藏，「為什麼我韓國瑜沒有講的話，每次都要栽在我的頭上呢？抹黑韓國瑜的產業鏈，拜託趕快申請股票上市好嗎！」

新聞被分享到臉書「打馬悍將粉絲團」後，網友酸韓國瑜可能有人格分裂，「 又一個自己設計自己的嗎？」、「這麼愛自己打自己臉…像這種嗜好第一次見識到」、「給他當總統還得了！今天說的明天不算數，朝令夕改」。

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