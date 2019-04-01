韓國瑜回嗆官員能撈就撈才像禽獸 網友PO影片神打臉！

2019-04-01 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜不滿陸委會主委陳明通今天的「豬狗禽獸」說，氣得回嗆「吃香喝辣，能撈就撈、能貪就貪，這才像禽獸」。韓國瑜此話一出立刻引發網友熱議，有人就翻出影片打臉韓國瑜，直呼「韓國瑜根本婊到自己」。

陳明通接受廣播節目訪問時，暗諷韓國瑜「如果我們人只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」；韓國瑜聽聞反嗆，「政黨或政治人物自己吃香喝辣，能撈就撈、能貪就貪，這才像禽獸」。

對此，有網友翻出2017年2月16日的影片，前行政院人事行政局長陳庚金在「全國公教軍警暨退休人員聯合總會」會員大會上，呼籲軍公教「能撈救撈、能混就混，大家來拖垮這個政府！」

而當時韓國瑜在引言中也先講：「軍公教法案若在立法院強渡關山，未來台灣社會，軍公教也會有兩種現象，第一能撈則撈，反正政府都不管我了；第二能混則混，我何苦那麼認真，政府對不起我，我這麼認真不是無聊嗎！」

民進黨立委王定宇更在去年大選前，發文痛批韓國瑜「這種中國人渣還配參選高雄市長嗎？」臉書粉專「只是堵藍」就貼出自由時報韓國瑜2017年2月16日與今天「能撈就撈」說法的影片，狠酸韓國瑜「反嗆陳明通吃香喝辣，能撈就撈，根本表（婊）到自己，所以你自認是禽獸？」笑稱「臉都腫了，不要再打了」。

其他網友也留言「真好笑，草包就是草包，忘了自己講過什麼話！」、「真的是豪洨就會飽了，就會發大財了」、「聽他這樣說~我也是醉了！」、「笑死人了 這影片根本讓韓國瑜自婊 神打臉啊」。

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韓國瑜打臉影片請點這：

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