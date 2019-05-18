韓提「恢復課綱中四書五經」 黃捷狠打臉：不懂不要亂說

2019-05-18 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜在昨日接受訪問時提到，要恢復課綱中的「四書五經」，隨即遭到網友打臉，表示四書五經在目前教育中仍有選讀或是收錄，甚至還是大考重點，今黃捷在網路上發文表示滿頭問號，更怒嗆「不懂就不要亂說」。

高雄市議員黃捷今（17）晚在臉書PO出自己拍的國中課本內容，狠狠打臉高雄市長韓國瑜受訪表示的「恢復課綱中的四書五經」，她依據課本內容質疑「四書五經什麼時候有從課綱拿掉過」。

可以看到四書中的《論語》、《孟子》；五經中的《禮記》等都有被編錄在其中，黃捷還貼心在留言提醒課文在哪本課本中出現「論語選是翰林國一上、孟子是翰林國三上、禮記選是康軒國三下」。

黃捷更提到，韓國瑜已不是第一次大放厥詞，先前就在沒讀過課本內容的狀態下反對性平教育，黃無奈表示，韓再度無依據地批評現行教育，根本不尊重教育人員及專業，讓人不勝唏噓，也自詡「有這樣的市長，我在教育委員會的監督責任又更重大了」。

網友看了非常傻眼，紛紛留言表示「你問他四書五經是哪幾本他一定不知道，不信下禮拜開會你問問」、「每次看到韓導嘴巴在動就想撥165反詐騙專線」、「我覺得妳選市長好了」、「他只知道發大財三個字，其他什麼都是亂講的」、「我是覺得他連四書五經的內容是什麼都不知道啦，真的不知道他大學和研究所到底怎麼畢業的」、「怎麼可以被打臉這麼多次還不做功課？」。

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