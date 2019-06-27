登革熱防治沒傳承？知名家醫打臉韓國瑜

2019-06-27 22:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒還可能擴散，市長韓國瑜竟抱怨登革熱防治十幾年經驗沒有傳承下來，「還孩子做自己行動聯盟」發起人李佳燕醫師以市府出版的3本書40萬字，臉書po文打臉韓何來「經驗未傳承」，直言「若大市長無暇唸書，執政團隊及幕僚總該有人可以翻閱吧」！短短2小時160次分享。

市府早出版3本書40萬字 酸韓無暇唸書

曾自稱「不務正業」的知名家科醫師李佳燕，得知市長韓國瑜昨抱怨登革熱防治十幾年經驗沒有傳承下來，她在自己的FB貼文表示看不下去了，同時稱讚去年、前年高市登革熱防疫非常成功，衛生局也把這寶貴的防疫經驗，結集成書，還製作成光碟，讓這寶貴的經驗可以傳承下去，她寫下「經驗傳承歷歷汗青、選舉造勢無暇眷顧」16字打臉拼總統初選的韓市長。

李佳燕po文指出，高雄市政府衛生局於2017年4月出版「打拼顧自己」，2018年2月出版「2017年登革熱防疫策略報導」，還把2017年每週發行的登革熱電子報製成光碟發送，2018年10月出版「莿竹宣示-登革熱決戰境外防治工作」等，關於登革熱防治經驗的專書，總字數約40萬字，涵括衛生、環保、民政、教育、工務、市場等單位的議題及防治的實務經驗，種種努力，何來「經驗未傳承」！

韓國瑜昨接受國民黨副主席郝龍斌廣播專訪，會後接受媒體訪問時表示「登革熱為什麼過去十幾年，累積經驗這麼多，撲滅登革熱經驗為什麼沒有一步步傳承下來，而且變成一個常態性的，我覺得這裡面有lost掉，亡羊補牢時未晚矣」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法