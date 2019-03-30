韓國瑜稱高雄熱搜達10億 網友拿證據狠打臉：哪來的數據？

2019-03-30 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（29日）說，這幾天網路熱搜高雄市的熱度高達10億，高雄的知名度越來越高，市民也越來越快樂。對此，有網友查了Google、百度等網站的搜尋熱度後，不禁質問「可以先請韓總透漏一下10億這數據哪來的嗎」？

韓國瑜此行出訪港澳中國，支持者與反對者有不同評價；他昨天受訪時說，希望農漁產品賣出去，繁榮工商界，讓大家喜歡來高雄。他也提到，現在網路搜尋高雄市的熱度，在這幾天高達10億，「10億的瀏覽，高雄市的城市知名度愈來愈高，高雄市民愈來愈快樂，這個城市才有希望。」

對此，有網友在PTT上PO文說，看了一下Google搜尋趨勢圖，發現沒有顯示出絕對數值，相對熱度來看，這幾天也不是高雄的高峰期；用區域範圍來看，「還是高雄人自己在搜高雄市最多」。

原PO也說，自己也查了中國搜尋引擎「百度」，PO出搜尋結果指出「沒有高雄，也沒有10億」，他說，可能是我疏忽了，很想知道10億搜尋是哪來的數據，不會又睡太少講錯話吧？他也想問韓國瑜，「撇開其他不談，可以先請韓總透漏一下10億這數據哪來的嗎」？

對此，網友也紛紛留言說，「憨導說有就有」、「韓國魚的新聞要把數字縮小再縮小，才能還原真實數據」、「你對直銷商的數據認真了」、「唬爛嘴不行嗎高雄吃這味阿」、「真的開始隨口唬爛了」、「你竟然相信他說有10億 還去查」、「說十億就十億 你敢嘴」、「google 跟百度都被dpp打壓，刪除紀錄了」。

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