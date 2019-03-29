高雄知名度高、市民很快樂？ 王丹舉希特勒反駁韓國瑜

2019-03-29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29日）表示，這幾天網路熱搜高雄市的熱度高達10億，高雄的知名度越來越高，市民也越來越快樂。對此，中國知名民運人士王丹表示舉例納粹領袖為例，表示希特勒知名度高，德國人反而覺得是恥辱；王丹更狠酸「韓國瑜每天示範什麼是『反智』，也算另類貢獻」。

韓國瑜此行出訪港澳中國，支持者與反對者有不同評價；今日他受訪時表示，希望農漁產品賣出去，繁榮工商界，讓大家喜歡來高雄。他也提到，現在網路搜尋高雄市的熱度，在這幾天高達10億，「10億的瀏覽，高雄市的城市知名度愈來愈高，高雄市民愈來愈快樂，這個城市才有希望。」

對此，王丹今日在臉書發文狠酸韓國瑜，他表示，希特勒的知名度更高，德國人並不會為此而快樂，反而覺得是恥辱；王丹表示，「高雄現在確實比以前知名度更高，這是因為韓國瑜的言行。但是高雄人民真的會因此而驕傲嗎？我看不見得」，最後王丹更狠酸：「韓國瑜每天示範什麼是『反智』，也算另類貢獻。」

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