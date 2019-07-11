「人人都想咬一口」噁爆！韓國瑜自稱像唐三藏

2019-07-11 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，講到自己想到政治界，就特別想到西遊記當中的玄奘法師，他了不起的地方在於禁得起誘惑，有「九世元陽童子身」，媒體報導韓自述「我像唐三藏，人人都想咬一口」；被網友轟「超噁心」。

韓國瑜9日接受《中天新聞》政論節目「新聞深喉嚨」主持人王又正專訪時說：「你知道唐三藏的了不起在哪裡？玄奘法師的偉大之處在哪你知道嗎？他九世元陽，就是他投胎，這一世，沒有交過女朋友，沒有結婚，完全是童子，連續投胎九世都是童身，又正你結婚了嘛，你能不能維持九天的元陽？」

韓國瑜說：「為什麼唐三藏西天所有妖魔鬼怪都要綁架他、要煮他、吃他一口肉？因為他九世元陽，所以他一口肉一吃，可以多活3000年，我就特別想到這個，然後一路上過了九九八十一關，因為陽數最大是九，九九八十一關，所以西天取經當然是神話小說，但他裡面有很多，我最近特別想這一段。」

韓國瑜提到：「在希臘神話也有這種，一個船一過去以後，那個女巫的妖，歌聲一聽，你的船就會撞，等等，像這些都有，但是唐三藏西天取經的過程，他的各方面這種幻影、妖魔鬼怪想要綁他、吃他，然後逼跟他結婚等等的，他這種，他要經歷多少的困難，多少的痛苦，我也不曉得最近為什麼這樣。」

韓國瑜的言論被轉貼至臉書社團「公民割草行動」後，立刻引發網友反彈，不少人留言砲轟「不要侮辱三藏，他在天之靈還是會哭哭」、「比較像大徒弟孫猴子，謊言七十二變」、「什麼話都敢說，不得了」、「你可以再噁心一點」、「我覺得像豬八戒，只會混吃等死」。

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