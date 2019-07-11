總統官邸鐵衛配備「拋射式電擊槍」6公尺外可制伏歹徒

2019-07-11 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部憲兵指揮部去年12月籌購「拋射式電擊槍」，今年6月1日起配置衛戌區衛哨勤務人員使用，有「總統鐵衛」之稱憲指部332營今日下午在營區實地演練操作，讓外界瞭解憲兵部隊最新防禦性武器。

憲兵指揮部所屬部隊，依任務需要配掛「拋射式電擊槍」，該款武器可裝電擊探針卡匣、辣椒粉卡匣、辣椒彈卡匣、橡膠彈卡匣、震撼彈卡匣等5種，有效制伏歹徒距離為3.5到6公尺，面對不法人員可發射「電擊探針、辣椒粉、辣椒彈、橡膠彈、震撼彈」，可有效達到嚇阻效果。

憲兵指揮部說明官薛博任表示，使用電擊探針卡匣發射高壓絕緣導線，導線頭連接兩支電擊探針，擊中目標後能瞬間使歹徒暫時性癱瘓2、3分鐘。

薛博任指出，使用辣椒粉卡匣可使歹徒眼部、鼻腔、咽喉受刺激而導致流淚、咳嗽、無法目視失去攻擊能力，該卡匣為擴散噴射式，可輕易癱瘓短距離內多位目標人員。

在辣椒彈卡匣方面，適合遠距離射擊歹徒，彈體在擊中目標後會破裂擴散辣椒粉，使歹徒眼鼻、咽喉受刺激而流淚、咳嗽及無法目視，失去攻擊能力後可產生安全距離。

此外，使用橡膠彈卡匣擊中歹徒，可使歹徒因劇痛達到嚇阻效果；也可裝上震撼彈卡匣，射擊時會產生巨大聲響達到嚇阻和震撼效果，適用於群眾事件。

針對既有網槍和「拋射式電擊槍」有何不同？憲指部332營營長張洧駿受訪表示，原本的網槍體積較大，新配置的電擊槍擊發功能較多元，可因應較為多元的勤務狀態。

張洧駿舉例，有陳抗人士在經過勸阻、阻止無效未果，繼續對執勤人員做出危害、驚擾行為，就會斷然使用電擊槍來進行處置。

張洧駿指出，勤員除配置電擊槍外，身上還會有辣椒水、甩棍及其他裝備，新式電擊槍是直流高壓脈衝波，相較於一般傳統用交流式的電擊棒，電擊槍對於人體心室顫動會降低許多，大概短暫使人麻痺2、3分鐘，操作者可自行控制電流多寡，若對方倒下就可以停止。

他提及，目前有配置手槍及網槍的單位沒有做任何改變，為了不讓勤員搞混裝備，原本沒有配置手槍、網槍的就開始配置拋射式電擊槍，做一個裝備的增補。

張洧駿說，辣椒粉是用在短距離對人的處理，辣椒彈是針對有危害性的歹徒，這些都是依「特種勤務條例」相關法規使用，勤員值勤若遇到危險情況，就可以斷然來進行處置。

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