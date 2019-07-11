罷韓煎餅店深夜發聲明「道歉」！老闆自曝精神耗弱就醫

2019-07-11 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄「廣德家」香蕉煎餅店響應罷免高雄市長韓國瑜活動，原價70元的香蕉煎餅，特價1000元賣給韓粉，6日遭到韓粉進店嗆聲，事件引發熱議。廣德家昨深夜發出反串聲明，表示老闆連日受到韓粉謾罵，導致精神耗弱而就醫，願意向社會大眾道歉，「不要再罵我了」。

廣德家昨晚在臉書粉專上反串連說10次對不起，表示不應該遵守民主意識，應該配合韓國瑜造勢，讓韓粉入內消費；不該靠黨派吃穿，應該只靠自己雙手創業生存；不應該接受媒體採訪，讓楊女士負面新聞重覆播放；不應該享應罷韓運動，挑起愛台灣人民與假帳號之間的紛爭；不應該不接受愛台人士建議，對他威脅、恐嚇的人提出告訴；不應該讓不認識的學生和西裝男子，入內消費捲入風波；不應該讓愛台灣的人，沒日沒夜的替他平反、伸張正義；不應該讓辛苦的警察，因為他小市民的安全，勞心勞力；不應該消費其他被罷凌店家，大家應該一起團結、一起面對；不應該讓愛台灣的人受辱自吞，獨自回文迎戰。

廣德家聲明指出，所有中華民國的親朋好友，台灣真的是寶島，自己要愛自己的國家，別的國家才會尊重中華民國（台灣），他愛中華民國，他愛中華民國國旗，最後祝福高雄市市民，身體健康，身體健康，再身體健康。

廣德家最後還說，寒流總是會過去，韓罷天，天天是好天，罷韓不能等、罷韓不能停，罷韓安全、罷韓健康，別讓5芒踐踏12芒星，罷韓五間店，大家一起勇敢。

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