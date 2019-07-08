闖煎餅店嗆「去死」 爆衝女韓粉喊告女學生 網友留言戰翻

2019-07-08 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，6日遭一名韓粉婦人騷擾，跑進店內鬧場向女學生飆罵「去死」。該婦人也在臉書上PO出事發經過，自稱不怕事也不怕被告，更揚言告店家與女學生，還呼籲「謠言止於智者」。許多反韓、挺韓網友也在文章留言處戰翻。

該婦人昨（7）日在臉書發文稱，她當時與友人想買煎餅吃，卻看到記者在現場訪問那名女學生「一個餅賣一千元會有人買嗎？」女學生回答「沒有吧」婦人說：「當時我在現場以為是排隊在買餅的人，我就說我會買，記者就訪問我真的會買，我跟朋友兩人就立刻掏錢出來，店家叫我去拿紙簽名，我拿起紙張卻看到是罷免韓國瑜市長的連署書，我說為什麼是罷免韓國瑜市長的連署書。」

該婦人接著寫道，她看到罷韓連署書生氣、不想買、要離開，但聽到那女學生向媒體說「韓國瑜都沒有在做事」，才讓她聽了爆氣「這麼好的市長要罷免他你們去死吧」，更強調「沒有指定罵誰」。

該婦人還提到，她不怕事也不怕被告，「會保留法律公開毀謗追訴期時效，將蒐集資料提告店家、媒體及那位公開散播毀謗韓國瑜市長都沒有在做事的女孩」，還說相信會有很多「正義的目擊者」出來當證人，同時呼籲大家「謠言止於智者」。

該名女學生昨也在臉書表示，她的情緒並未受到影響，「為了這種人生氣完全是浪費時間」，但她沒想到會變這樣，「以後想想應該還是會覺得很好笑，忘不掉了」。

力挺女學生的網友在婦人文章留言嗆，「女學生只是說出他自己想法而已，也沒罵人去死啊！罵人去死還這樣理直氣壯！」、「那麼多照相機，大家一清二楚，誰潑婦罵街？心裡有數」、「哇塞，明明看影片跟你所說的完全兩回事，你侮辱他人，真棒，韓粉素質如此韓國瑜也...」、「人家在訪問，您闖入、打斷、質問，在人家店裡大吼大叫的，您哪來的自信發文出來討拍？」。

但挺這名女韓粉的網友則回擊，「公理自在人心，大姐加油！」、「唯一支持韓國瑜」、「大姐！辛苦了唯一支持韓國瑜」、「咱們挺韓、咱們覺得驕傲！+1」。

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